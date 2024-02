L’Ariete riparte dal derby Le pratesi alla riscossa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) Sidal. Al via il girone di ritorno del torneo di serie B2 nazionale femminile e perl’avversaria di turno è il Rinascita Firenze. L’appuntamento col ritorno in campo delle ragazze di coach Nuti è stasera alle 21 al PalaCoverciano. Le padrone di casa all’andata sorpresero leimponendosi al palazzetto di San Paolo per 2-3, per poi proseguire il loro cammino positivo a ridosso delle migliori fino a chiudere l’andata al sesto posto. Una sconfitta che ancora brucia in casa Pvp e che vuole essere assolutamente riscattata. Di fronte però ci sarà una squadra giovane e rinnovata in estate quella fiorentina con l’arrivo, tra le altre, di excome Orlandi, Palandri e Sborigi. Squadra che prima della pausa ha vinto, bene, il confronto contro Trestina ed è in piena salute. ...