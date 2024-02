L’Arezzo fa tutto da solo Montini spezza l’equilibrio Il pari su autogol di Donati

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) di Andrea Lorentini AREZZO Un punto e tanti rimpianti per un ottimo Arezzo che a Pontedera viene raggiunto sule rimanda ancora il ritorno alla vittoria che manca, ormai, dalla trasferta di Carrara. Prosegue tabù dello stadio “Mannucci” dove il successo manca da ben 27 anni. Il vantaggio diin avvio di ripresa aveva illuso, un’autorete diha fissato il risultato sull’1-1. Al cavallino non è bastata una prestazione gagliarda e per larghi tratti di qualità per portare a casa i tre punti. Indiani sorprende ancora una volta nell’undici iniziale rilanciando Masetti al centro della difesa, Bianchi in mediana e Settembrini esterno alto. Tra i tanti ex nella fila amaranto il più fresco è Catanese, che rispetto alla gara contro l’Entella, è alzato sulla trequarti con Guccione e Gaddini che partono entrambi dalla panchina. ...