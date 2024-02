Lara Gut-Behrami da nona a prima nel gigante di Soldeu | sorpasso su Shiffrin! Quarta Brignone

(Di sabato 10 febbraio 2024) Ilè compiuto.Gut-si prende la vetta della classifica generale di Coppa del Mondo, trionfando neldi. La svizzera realizza un’eccezionale rimonta nella seconda manche, recuperando dal nono al primo posto e con questi 100 punti riesce a sopravanzare Mikaela Shiffrin, sulla quale pende ancora la grande incognita sul suo ritorno in gara dopo l’infortunio di Cortina. Nella stagione della svizzera potrebbe davvero essere decisivo il centesimo di vantaggio di Gut-nei confronti della neozelandese Alice Robinson, seconda al traguardo. Primo podio della carriera inper l’americana A.J Hurt, che recupera tre posizioni ed è terza a 15 centesimi dall’elvetica. Una seconda manche sicuramente deludente per i colori azzurri, visto ...

Nuovo podio per Lara Gut-Behrami. Solo nona nella prima manche nel gigante di Soldeu, la ticinese è riuscita a rimontare nella seconda manche, posizionandosi davanti ad Alice Robinson e Aj Hurt.Più lontana la leader di specialità, Lara Gut, finita a 61/100. La ticinese con un podio potrebbe superare Mikaela Shiffrin in testa alla classifica di Coppa del Mondo. La statunitense ha rinunciato ...Ci sono due azzurre al comando della prima manche del difficile slalom gigante di Soldeu, in Andorra, sui Pirenei: Marta Bassino 1/a in 1.01.09 e Federica Brignone 2/a in 1.01.12. Terzo tempo per la n ...