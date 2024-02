Langosco | ladri in casa | tutto a soqquadro ma il bottino è magro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 10 febbraio 2024)(Pavia), 10 febbraio 2024 - Un furto dal, solo poco oro. Ma con il danno aggiuntivo della porta d'ingresso forzata e sopratil grave disagio di trovarsi l'intera abitazione messa sottosopra dai. I proprietari sono rientrati averso le 18 di ieri, venerdì 9 febbraio, dopo un'assenza di alcune ore, dalle 14 circa. E hanno chiamato i carabinieri, intervenuti aper il sopralluogo con una pattuglia della Stazione di Mortara, della Compagnia di Vigevano. Nel mirino degli ignoti malviventi, un'abitazione indipendente in via Case Sparse. Hanno approfittato dell'assenza dei proprietari, forse dopo averne curato i movimenti nei giorni precedenti, oppure solo prendendo di mira un obiettivo a caso, scelto proprio perché in quel ...