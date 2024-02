L’analisi del coach | Conoscevamo il loro potenziale | ma non siamo riusciti ad avere ritmo» Banchi | Resta tanto rammarico Dobbiamo uscirne ancora più uniti»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) Amarezza per la sconfitta, ma anche consapevolezza di quello che sta facendo la squadra e voglia di lottare fino alla fine per raggiungere importanti traguardi a livello nazionale e internazionale, la Virtus volta pagina e guarda avanti, anche perché domani è già tempo di sfida di campionato, sempre alla Segafredo Arena con Scafati e poi la prossima settimana arriva la Final Eight di Coppa Italia in programma a Torino. "E’ stata una partita dura ed è stata una sconfitta dura – ammetteLuca– Monaco ha dimostrato di essere una grande squadra. Noi abbiamo migliorato la nostra intensità nel secondo tempo, ma questo non è bastato per vincere". Monaco che si conferma squadra di rango. "Nei primi 20’ hanno dimostrato il, noi abbiamo avuto qualche difficoltà di troppo a trovare il nostro ...