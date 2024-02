L' alleato dei meloniani che terrorizza il Pd in Europa | chi è Eric Zemmour

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) Era il gennaio del 2022 quando un giornalista, in un incontro con la stampa estera in un palazzo parigino, gli chiese in quale altro Paese si trasferirebbe nel caso in cui la situazione in Francia diventasse insostenibile. E lui, Éric, ex giornalista del Figaro, autore di bestseller da 500mila copie e candidato alle presidenziali francesi con il partito Reconquête, non esitò un solo secondo: «Non ci sono dubbi, in Italia. È il Paese del bello. I paesaggi sono sublimi, le città sono magnifiche. L'Italia ha insegnato tutto alla Francia: l'arte, la politica... Incarna, con il mio Paese, la civiltà europea. Amo il popolo italiano, la loro ironia, l'umorismo, la loro autoderisione, lo sguardo sempre distante sulla storia. Non passano il tempo a reclamare una ricompensa a tutti i popoli che li hanno conquistati. Mi piace la loro intelligenza, il cinema, la ...