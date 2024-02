L’accusa di Valentina | “La chiesa mi ha impedito di fare la madrina perché sono gay”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 10 febbraio 2024) Pubblicato il 10 Febbraio, 2024 Un caso esploso a Sant’Eusanio del Sangro, piccolo paese in provincia di Chieti con poco più di 2.000 abitanti, dove una donna ha accusato ladi averledilaal figlio di una sua cara amicagay. La donna in questione èLorentini che ha postato una foto su Facebook che la ritrae col piccolo in braccio, accompagnata da questa frase: “Sarò sempre un passo dietro di te”, con tanto di cuoricino.di: “Rifiutata comegay” Come riportato da leggo.it, infermiera all’1-1-8 di Casoli, ha partecipato ugualmente al battesimo di una sua cara amica che si è svolto domenica 4 febbraio nella ...