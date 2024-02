La Virtus Bologna si rituffa in campionato contro Scafati

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024), 10 febbraio 2024 – Nemmeno il tempo per digerire il ko con Monaco che latorna in campo. A meno di 48 ore dalla sfida di Eurolega, domani sera alle 19 la formazione di Luca Banchi torna in campo, sempre alla Segafredo Arena per ospitare. Confronto da vincere per i bianconeri che proveranno a chiudere questo miniciclo di sfide con una vittoria per preparare nel migliore dei modi la Final Eight di Coppa Italia che va in scena la prossima settimana a Torino. “si sta rivelando come una delle squadre più consistenti di questo, cui va riconosciuto il merito di aver mantenuto una solida organizzazione a dispetto dei cambiamenti – conferma Luca Banchi - Arriveranno amolti ex, certamente animati dal desiderio di ben figurare e confermare la ...