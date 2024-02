La versione del governatore | Aeroporto | sanità e sisma | stiamo facendo il possibile Dov’era la sinistra prima?

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 febbraio 2024) "Siamo in carica da tre anni e quattro mesi, laha guidato, male, la Regione per 25 anni. Meritiamo altro tempodi dare un giudizio. Non nascondiamo i problemi, ce ne sono di tutti i tipi, a partire dalla, ma liaffrontando nel modo migliore". Ildelle Marche, Francesco Acquaroli, risponde al tiro incrociato delle domande dei giornalisti anche sui temi più scottanti come i pesanti disservizi e la brutta immagine che arriva dall’. Proprio sul tema del ‘Sanzio’ il presidente si mette dalla parte degli utenti e, dunque, delle vittime dei disagi: "L’altro giorno un mio conoscente si è visto cancellare un volo legato alla continuità territoriale (Roma, Milano e Napoli, ndr) per la terza volta e alla fine ha detto ...