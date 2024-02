La velostazione diventa a pagamento | 10 euro al mese | 90 all’anno

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 10 febbraio 2024) Velohub “M2GO“ alla stazione del metro, si cambia: la fase sperimentale è finita, dalla prossima settimana via al. Per i cittadini abbonamenti giornalieri, settimanali, mensili e annuali, a costo competitivo e nell’auspicio che la struttura "sia sempre più utilizzata. È tassello fondamentale del nostro progetto per la mobilità sostenibile: a salvaguardia del clima e della salute di tutti". La struttura in acciaio e vetro, realizzata proprio di fianco alla stazione della metropolitana centrale in piazzapa, era stata inaugurata nella scorsa primavera. Da allora era stata utilizzabile gratuitamente. Il tempo necessario al rodaggio, alla definizione delle tariffe e alla predisposizione delle modalità di. "Ringraziamo davvero la società Bicincittà Italia – spiega Nadia Ornago, assessora alla mobilità – per aver ...