La tragedia delle Foibe | «Onoriamo i caduti operando per la pace»

“Non dimentichiamo l’aggressione fascista”. L’ Anpi non si smentisce mai. Anche oggi nel Giorno del Ricordo parla delle foibe e dell’esodo solo per ... (secoloditalia)

Oggi alle 18 alla Fonderia di Aterballetto, in via della Costituzione a Reggio, lo spettacolo "Anastasia. L’ultima figlia dello Zar" con Equilibrio Dinamico e le coreografie di Roberta Ferrara.Ieri mattina si è svolta la cerimonia con il sindaco, il prefetto e tutte le autorità. Il presidente del Comitato 10 Febbraio, Brilli: "Sempre più partecipazione" .La premier va all’attacco di chi in passato voleva dimenticare la tragedia per ragioni politiche. È la prima volta che un presidente del Consiglio visita il monumento. Polemiche di Rifondazione.