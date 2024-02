LA SVOLTA Le scarpe con inserti in carbonio fanno la differenza E’ grande sfida anche sul piano commerciale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) Non è segreto che i tempi sensazionali registrati negli ultimi anni nella maratona siano figlidell’introduzione delle super-con piastre innella suola. Un sistema ormai diffuso –se non così efficace per i corridori amatori – che permette al piede di disperdere meno energia possibile nell’impatto a terra, anzi di sfruttare un ritorno nella fase di spinta. Nel 2017 sono state lanciate da Nike con il modello ’Zoom Vaporfly’, calzato poi da Kipchogenel suo record non omologabile sotto le due ore a Vienna. La tecnologia è stata poi utilizzataper le calzature utilizzate in pista. Già a fine 2021 la federazione internazionale World Athletics ha fissato alcune misure limite per limitare l’aiuto fornito da questi ’strumenti’. E dal novembre 2024 le ...