La storica fontanella in piazza Scala Via al restyling | è l’unica in bronzo

(Di sabato 10 febbraio 2024) È un pezzo unico. È la solapubblica inpresente a Milano, mentre le altre sono in ghisa. È in, proprio davanti a Palazzo Marino, e fu realizzata tra il 1914 e il 1919 su disegno dell’architetto Luca Beltrami, senatore e conservatore del Castello Sforzesco, incaricato dal Comune di studiare il tipo di ornamenti in ghisa e in ferro per la. L’architetto concepì come un tutt’uno i quattro candelabri elettrici, il recinto che avrebbe racchiuso il monumento a Leonardo da Vinci inaugurato nel 1872 e la nuovaindell’acqua potabile. Gli arredi furono inaugurati il 2 maggio 1919 in occasione del quarto centenario della morte di Leonardo da Vinci. Tra il 1919 e il 1934 la bocchetta originaria di erogazione dell’acqua ...