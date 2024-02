La storia di Riccardo | Un mese per ottenere le ceneri di mio padre Così non si elabora il lutto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 febbraio 2024) di Angela CarusonePiloni è un cittadino residente a Pianoro che il 7 gennaio ha perso il papà, Gianni. Dopo un rito funebre a Rastignano, la salma è partita per l’impianto crematorio di Borgo Panigale l’11 gennaio, ma sarebbe riuscito aledelsolo l’8 febbraio, dopo una richiesta di spiegazioni al gestore della struttura. "Mioè morto improvvisamente – racconta Piloni – e mi sono attivato subito per dare seguito alla sua volontà di essere cremato. Avevo la necessità che tutto si svolgesse in tempi rapidi per potermi dedicare alla mamma e trovare una persona che l’accudisse, visto che mionon c’era più. L’11 gennaio abbiamo fatto un breve rito e la salma è stata portata a Borgo Panigale. Da quel momento, però, di mio ...