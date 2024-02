La storia della Bussola arriva al cinema

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) Gli anni Sessanta, l’Italia del boom economico, la costa versiliese, il sogno americano che si rispecchia nella vita notturna. Ma anche i ‘70 con le sue contestazioni e gli ‘80, uno dei periodi più fertili per la musica. Sempre in Versilia e per la precisione alla, il locale creato dal visionario Sergio Bernardini che è stato punto di riferimento del panorama italiano e internazionale grazie artisti nazionali e stranieri. Basta ricordare che nell’agosto del 1978 fu scelto da Mina per il concerto d’addio. La, gli anni ruggentiVersilia e i tanti artisti che si sono esibiti sono al centro del docufilm “La– Il collezionista di Stelle” di Andrea Soldani (presentato in anteprima assoluta alla diciottesima edizioneFesta deldi Roma) che ...