La sindaca di Empoli | Minimarket e kebab chiuderanno alle 20 Controffensiva del Pd

(Di sabato 10 febbraio 2024) Saracinesche giù al tramonto per ie iche si trovano nei quartieri "più sensibili" di. Il coprifuoco delle 20 riguarda una decina di attività per (almeno) tre mesi. Brenda Barnini ha firmato altrettante ordinanze, scrivendo una pagina inedita della storia locale. Parola d’ordine: lotta al degrado e alla microcriminalità., perché ha deciso di compiere questa mossa? "La totale liberalizzazione degli orari e della distribuzione merceologica nelle città, compresa la nostra, ha creato una pericolosa assenza di regole che fa male al commercio e alla popolazione. Non si può dire che da noi la situazione sia fuori controllo, ma se da una parte sono diminuiti i furti in abitazione e gli scippi, dall’altra è aumentata l’attività di spaccio. Attività che rischia di creare un ecosistema di ...

Barnini: "La totale liberalizzazione di orari e distribuzione merceologica hanno creato un’assenza di regole pericolosa per commercio e cittadini".(Adnkronos) – Con due gol nei minuti finali l’Empoli sconfigge in trasferta per 3-1 la Salernitana nell’anticipo della 24esima giornata di Serie A. I toscani passano in vantaggio al 23' grazie all’aut ...Si fa sempre più complicato il percorso salvezza per la Salernitana. La squadra allenata da Inzaghi ha perso 3-1 lo scontro diretto contro l'Empoli ...