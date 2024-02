La sfida di CNA Campania Nord per il litorale Domizio Flegreo | marketing territoriale | pacchetti turistici e rete di servizi

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di sabato 10 febbraio 2024) Mondragone/Castel Volturno. «Ripartiamo dal nostro mare: deve essere questo l’imperativo per istituzioni, imprese e associazioni di categorie che devono costruire quelle sinergie istituzionali utili a fare in modo che la prossima stagione estiva sia quella della definitiva consacrazione per il». Il monito arriva dal presidente di CNAVincenzo Santo che, nell’analizzare i dati dell’Arpac sulla qualità del mare, lancia anche laagli attori del territorio. «Gli ultimi rilevamenti sulla balneabilità ci consegnano un mare di “livello eccellente” che rappresenta una premessa incoraggiante per pianificare la prossima stagione estiva – ha sottolineato il presidente di CNA– la qualità del mare, da ...