La seconda vita dei computer

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 10 febbraio 2024) La maggior parte delle volte in cui un oggetto elettronico smette di funzionare, lo si sostituisce. Ma una nuova tendenza (più ecologica) si fa strada: aggiustarlo. Grazie ai «Restart Party», ai Repair Cafè e a nuove direttive europee in arrivo. Gettare via un elettrodomestico rotto è inquinante e pure fuori moda. Secondo il report Global e-waste monitor 2020 dell’United Nations University, componente dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, noi italiani produciamo dai 15 ai 20 chili di rifiuti elettronici l’anno a testa tra televisori, piccoli elettrodomestici,. Nel resto d’Europa la quantità pro capite è 16,2 kg, nel mondo 7,3. Mentre in Svezia è stato varato un provvedimento per cui si pagano meno Iva e tasse se si riparano gli elettrodomestici invece di comprarne di nuovi. L’unica soluzione, oltre al corretto smaltimento, sarebbe aggiustare ciò che non ...