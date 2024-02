La Salernitana esonera Pippo Inzaghi e si affida a Liverani | tutto fatto per il nuovo allenatore

La Salernitana ha esonera to il suo allenatore Filippo Inzaghi . Della decisione non è ancora stata data comunicazione ufficiale, ma la rottura del ... (open.online)

Sarà Fabio Liverani il nuovo allenatore della Salernitana. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la dirigenza ha concluso la trattativa con il tecnico, che domani metterà la firma sul contratto: sarà ...Subito dopo il pareggio col Torino, Pippo Inzaghi e la Salernitana erano già proiettati alla successiva sfida contro l'Empoli, decisiva (o quasi) per il cammino dei granata in ...Ore calde in casa Salernitana per il futuro della panchina: deciso l’esonero di Filippo Inzaghi, si sceglie il nome del nuovo allenatore La sconfitta interna con l’Empoli costa caro a Filippo Inzaghi, ...