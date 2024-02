La Roma vince il premio della critica | è quasi contenta ma perde 4-2 dall’Inter

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 10 febbraio 2024) Allava ilmaancora l’Inter: 4-2 dopo aver finito il primo tempo sotto per 2-1. Ladi De Rossi incassa la prima sconfitta dopo tre vittorie consecutive. Ma i giallorossi escono comunque bene dalla partita persa 4-2 all’Olimpico contro l’Inter. Soprattutto per un primo tempo giocato con grande ritmo, pressing asfissiante, oseremmo dire zemaniano. I giallorossi di De Rossi hanno sorpreso la capolista con un atteggiamento sfrontato. E nonostante il vantaggio iniziale di Acerbi (bravo l’arbitro Guida a non annullare su chiamata del Var per una inesistente carica di Thuram su Rui Patricio), laha reagito con un uno-due. Prima Mancini e poi El Shaarawy. Si è andati all’intervallo con l’Inter sotto 2-1 sotto la pioggia ...