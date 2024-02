“La ragazza sul divano“ | Fosse a Torino

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) Debutterà il 5 marzo in prima nazionale al Teatro Carignano dilo spettacolo Lasuldi Jon, autore norvegese insignito del premio Nobel per la Letteratura nel 2023. A firmare la regia è Valerio Binasco, direttore artistico del Teatro Stabile di, che sarà in scena con Pamela Villoresi, Michele Di Mauro, Giordana Faggiano, Fabrizio Contri, Giulia Chiaramonte e con Isabella Ferrari. A seguire tappe a Milano, Roma, Palermo, Napoli.