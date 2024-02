La questione stadio Commisso tiepido sul piano Padovani Dubbi su tempi e soldi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 febbraio 2024) FIRENZE L’operazione Franchi-non scalda Rocco. Parole tiepide, del patron viola, intervenuto ieri mattina attraverso i canali ufficiali della Fiorentina: moderata soddisfazione per le soluzioni tampone e tante domande indirizzate all’amministrazione comunale riguardo agli aspetti meno noti del restyling (che consentirà alla squadra di continuare a giocare, per un’altra stagione, nell’impianto di Campo di Marte seppur in presenza dei lavori) e dei futuri costi del Franchi ammodernato. "Sicuramente restare al Franchi per una stagione è una buona cosa - ha detto-. Ma resta ilo su dove verranno trovati iper chiudere il restyling e per il. Mi auguro che la Fiorentina possa giocare al Franchi nel 2026, anno del centenario". Sul tema è ...