La protesta dei tifosi costringe l’arbitro a fischiare la fine di Cadice-Betis | piovono impermeabili

(Di sabato 10 febbraio 2024) Quando mancava ancora un minuto alladella partita contro il Bets idelhanno dato vita ad una singolarelanciando in campo i lorondo così l'arbitro a chiudere il match in anticipo.

"Credo che voi possiate riconoscere che in questi mesi l’aumento delle risorse a favore del comparto c’è stato ed è stato rilevante, seppur in una ... (affaritaliani)

La protesta dei trattori troverà spazio venerdì al festival di Sanremo con un comunicato letto da Amadeus in diretta. Meloni difende la protesta dei trattori: "La transizione green non si fa ...Nel corso del match tra Borussia e Friburgo, vinto dalla squadra di Terzic con il netto risultato di 3-0, c'è stata una nuova protesta da parte dei tifosi gialloneri, come accaduto anche nelle scorse ...Il riferimento è alle modalità scelte per rappresentare sul palco del festival di Sanremo la protesta dei trattori. "I vertici della Rai e di Rai Pubblicità sono in contatto da questa mattina con il ...