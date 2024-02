“La pittura come emozione“ chiude in musica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 febbraio 2024)i battenti negli spazi espositivi del primo piano di Villa Bertelli la mostra “La“ di Giovanni e Massimo Lomi, omaggio alla grande lezione macchiaiola (foto un dipinto) per Giovanni e una visione, quasi priva di intervento pittorico, per Massimo. Settanta opere per un viaggio nelladi due artisti, nonno e nipote, che hanno fatto del moto emozionale la principale peculiarità. Per salutare questa parentesi versiliese, Massimo Lomi e il curatore Michele Pierleoni hanno organizzato per domani alle 17 il finissage, che proporrà un breve concerto lirico di Michele Pierleoni, nella sua veste di baritono, accompagnato al pianoforte dal maestro Andrea Tobia. Alla fine visita guidata alla mostra con il curatore e l’artista.