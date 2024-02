La piattaforma Privacy Shield sta realmente funzionando contro la pirateria?

(Di sabato 10 febbraio 2024) La 23esima giornata di Serie A è stato il primo banco di prova per laPiracy, quello strumento nato per cercare di oscurare – entro 30 minuti – i siti su cui vengono trasmesse illegalmente le partite di calcio. I numeri diffusi da Agcom parlano chiaro: 65 DNS e 8 IP bloccati entro i termini prescritti dalla legge. L’Autorità e il suo Commissario Capitanio hanno esultato per questo risultato, ma forse è troppo presto per farsi prendere da facili entusiasmi. Da venerdì, giorno del primo match Lecce-Fiorentina, a lunedì, giorno del posticipo Roma-Cagliari, non tutti i ticket aperti sullahanno portato a un intervento di oscuramento repentino. Piracystabloccando laonline? Soprattutto poco prima e durante Inter-Juventus, molti ...

