La paura tra i ragazzi L’odore acre nell’aria poi la crisi respiratoria | Mi si è chiusa la gola

(Di sabato 10 febbraio 2024) di Pietro Mecarozzi "Sono stati momenti di terrore, mi si èlae non riuscivo più a respirare". Claudio (nome di fantasia) è ancora scosso: ieri mattina si trovava in classe quando è scattato l’allarme nella sua scuola, l’istituto superiore Morante-Ginori Conti, in via Chiantigiana. "All’inizio non capivamo cosa stesse accadendo – spiega il 17enne –, ci hanno fatto uscire spiegandoci che qualcuno aveva spruzzato un spray al peperoncino ed era pericoloso rimanere all’interno dell’edificio". Tra gli alunni è cominciata a serpeggiare la, e nel frattempo è partita la caccia ai colpevoli. "Sono state spalancate porte e finestre – continua il giovane –, e dopo circa trenta minuti siamo tornati in classe". L’allarme sembrava rientrato, ma la nube tossica e urticante ha continuato a circolare nei tre piani dell’istituto, ...