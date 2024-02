La nuova Serie A | per iscriversi servirà il patrimonio netto positivo e tornano gli sponsor del betting

(Di sabato 10 febbraio 2024) Il calcio italiano sta vivendo una fase cruciale. Il presidente della Figc, Gabriele Gravina sta spingendo per una riforma che comprenda i campionati professionistici. LaA però rivendica maggiore autonomia in virtù della sua importanza nel tenere in piedi la baracca. Come scrive Franco Ordine sul Giornale, ieri Inter, Milan e Juve hanno incontrato (in video conferenza) Gravina per esprimere il loro favore ad una riduzione a 18 squadre del massimo campionato. Le questioni però sono molteplici. Ieri Gravina ha anche girato a palazzo Chigi il piano strategico redatto con il contributo della società Deloitte. Un piano che ovviamente richiede l’intervento legislativo del Governo. È un piano poderoso, scandito da 52 pagine, e ha lo scopo dichiarato di risanare l’attuale scenario economico-finanziario del settore che denuncia a fronte di un impatto indiretto sul pil ...

La primavera di Apple TV+ ci regala un Colin Farrell , al suo ritorno in televisione, con Sugar, una nuova dramedy in 8 episodi in arrivo in ... (optimagazine)

Il campionato si ferma, L’Imolese di coppa invece no. E’ il giorno dei quarti di finale per i rossoblù : gara secca oggi pomeriggio ad Ardea, in ... (sport.quotidiano)

In particolare, attraverso l'erogazione di un contributo finanziario a fondo perduto e una serie di servizi utili, il Comune di Genova intende accelerare e catalizzare nuove opportunità di mercato per ...La nuova serie turca con Özge Gürel Dreams and Realities - La forza dei sogni è disponibile con un episodio al giorno dal lunedì al venerdì gratuitamente su Mediaset Infinity, e sembra incrociare stil ...E i fan vedranno questa partita svolgersi in un nuovo film. Haikyu the Movie: Decisive Battle at the Garbage Dump è il primo degli ultimi due progetti cinematografici pianificati per portare la serie ...