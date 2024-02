La Nuova Normativa Europea sugli OGM | Tra Deregolamentazione e Sfide per gli Agricoltori”

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di sabato 10 febbraio 2024) La Decisione del Parlamento Europeo sulladegli OGM Il Parlamento europeo ha recentemente approvato una proposta controversa della Commissione, che prevede l'esenzione di molti nuovi organismi geneticamente modificati (OGM) dalle attuali norme di sicurezza. Questa mossa, secondo Greenpeace, ignora le basi scientifiche e i diritti die consumatori, eliminando la maggior parte