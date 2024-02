La nuova coppia viola e la sfida di domani Belotti-Beltran | la B2 Noi ci fidiamo di loro Al limite c’è il frigobar

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) Momento delicato. Capita. Se ne può uscire. Certo, il mercato di gennaio non è stato un granchè, anche se l’arrivo diè stata la buona notizia che serviva per evitare che una piccola delusione diventasse un grande rimpianto. L’ex centravanti della Roma, ex bomber del Toro, può solo fare bene. Per almeno tre ragioni. La prima: avrà voglia di riscattarsi e di ritrovare i suoi numeri da attaccante vero. La seconda: per uno che ha vinto un Europeo l’idea di rientrare nel giro azzurro prima dei prossimi campionati continentali di sicuro avrà il suo peso. La terza: per la statistica se sbagli quattro centravanti il quinto non può fallire. Il che significa che è giusto essere ottimisti. Certo, la sconfitta di Lecce ha fatto male a tutti. Difficile spiegare quei quattro minuti di assenza mentale. Stavano fissando il ristorante per andare a festeggiare la vittoria? ...