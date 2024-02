La Nazionale di Spalletti si prepara per gli Europei | ultima amichevole al Castellani-Computer Gross Arena

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) Sarà ilad ospitare ladi Lucianoper l’ultimo collaudo prima della partenza per i prossimi, in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio. Sabato 8 giugno alle 20.45, quattro giorni dopo il test di Bologna contro la Turchia, laazzurra scenderà infatti in campo nell’impianto di viale delle Olimpiadi per ospitare alle 20.45 la Bosnia Erzegovina nella seconda edprima del debutto europeo della settimana successiva contro l’Albania al Signal Iduna Park di Dortmund. Per il commissario tecnicosi tratta di una sorta di ritorno a casa, visto che proprio a Empoli ha chiuso la sua carriera da giocatore nel ...