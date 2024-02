La narrazione pro gas fossile con le pale eoliche di sfondo è vecchia come il cucco

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) Lascio ad altri valutare se si tratti o meno di greenwashing. Non sarebbe la prima volta per Eni. Ha fatto la storia nel 2020 la sentenza con cui Agcm l’ha multata per 5 milioni di euro per uso improprio del termine “green”. Chi poi avesse voglia di lanciare una ricerca (provate su DuckDuckGo) con le keyword “Eni greenwashing”, troverebbe questo mondo e quell’altro. Qui mi soffermo sulla qualità dellapro-gas. Avendo in mente testiMerchants of doubt o The New Climate War che insegnanoriconoscere e smascherare le tattiche che prima Big Tobacco e poi Big Oil hanno usato per imprigionarci nel loro Truman Show. Giorni fa su Twitter (ops, X) mi imbatto in un tweet sponsorizzato, questo. Poi lo ritrovo, qui. L’account è quello di FT Partner content, il content è di Eni. Cosa dicono quei tweet? ...