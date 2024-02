La mostra che si “visita” solo su Instagram | dedicata alle doti comunicative dei tessuti

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 10 febbraio 2024) Iraccontano. Sospeso tra design e arte, o forse abbracciandoli entrambi, lungi dall’essere considerato soltanto per l’aspetto estetico fine a se stesso, il mondo deipuò ben esprimere tematiche culturali, socio-economiche e politiche. In una società come quella attuale sempre più digitale, anche le mostre, e la loro fruizione, si dematerializzano. E ciò riguarda anche i, dotati di sensualità tattile e che fanno parte della nostra vita quotidiana. Non è sbagliato considerarli mezzo di comunicazione, alla stregua di altri: a ricordarlo è laonline Another Way of Speaking, programmata dal 12 al 16 Febbraio sui profilidei quattro centri culturali e istituzioni che compongono Textile culture net (Tcn). Una rete internazionale i cui membri – Lottozero di Prato, ...