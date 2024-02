La morte di Vittorio Emanuele | È stato padre | amico e maestro Il dolore del principe Filiberto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) "Era un, un, un. Le ultime settimane con lui sono state molto belle: era sereno e abbiamo parlato di tante cose. Anche i suoi amici sono venuti a trovarlo. Ha deciso lui di addormentarsi e non svegliarsi più. La cosa che dà sollievo è il fatto che non abbia sofferto".è stravolto e infreddolito, stringe molte mani, chiede che gli vengano risparmiati gli autografi. "Tutta questa pioggia – sussurra – anche Torino oggi piange". Per adesso è Venaria. La camera ardente del suo papà, ildi Napoli che si sentiva piemontese, è stata allestita nella chiesa di Sant’Ubaldo vicina alla Reggia. Una bara avvolta dallo stendardo con lo stemma reale appoggiata a terra davanti all’altare sopra un tappeto, rose rosse e bianche su sfondo blu, i ...