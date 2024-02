La Miwa esce sconfitta nello scontro diretto contro Brindisi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 10 febbraio 2024) Cade lanell'ultima in casa della prima fasela Dinamo. Partita sempre in equilibrio, con entrambe le squadre che nel corso della gara hanno trovato un vantaggio massimo di 8 punti. Nel quarto periodoriprende i Boars e nel finale si porta avanti. Laspreca l'occasione per vincerla allo scadere, uscendocon il risultato finale di 77-78. Nel primo quarto, i locali si portano avanti con Spasojevic e Ndour, ma Filipovic rimette subito i conti in pari con una tripla dopo due minuti di gioco. Un gioco da tre punti di Janha Musa porta sul +3a 7? , ma laalza nettamente le percentuali dall'arco con Garcia, Spasojevic e Quarta, portandosi sul 14-10 a metà quarto. ...