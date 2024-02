La Lazio torna a sorridere. Tris al Cagliari e Immobile festeggia i 200 gol in Serie A (Di sabato 10 febbraio 2024) Cagliari - Lazio 1-3 Marcatori: 26' pt Deiola (aut), 4'st Immobile, 6'st Gaetano, 20'st Felipe Anderson Cagliari (4-4-1-1): Scuffet 6; Zappa 5, Mina 5.5 (28'st Wieteska 6), Deiola 5, Obert 5.5 (18'st Augello 6); Nandez 6, Makoumbou 6, Gaetano 7, Azzi 5.5 (1'st Dossena 6); Viola 5.5 (1'st Luvumbo 6.5); Lapadula 6 (29'st Pavoletti 6). In panchina: Radunovic, Aresti, Prati, Jankto, Petagna, Di Pardo.... Leggi tutta la notizia su feedpress.me (Di sabato 10 febbraio 2024)1-3 Marcatori: 26' pt Deiola (aut), 4'st, 6'st Gaetano, 20'st Felipe Anderson(4-4-1-1): Scuffet 6; Zappa 5, Mina 5.5 (28'st Wieteska 6), Deiola 5, Obert 5.5 (18'st Augello 6); Nandez 6, Makoumbou 6, Gaetano 7, Azzi 5.5 (1'st Dossena 6); Viola 5.5 (1'st Luvumbo 6.5); Lapadula 6 (29'st Pavoletti 6). In panchina: Radunovic, Aresti, Prati, Jankto, Petagna, Di Pardo....

" La Lazio torna a vincere dopo due stop consecutivi battendo 1-3 il Cagliari, riavvicinando la zona Champions e conquistando tre punti importantissimi. Al termine della partita è intervenuto ...

calamitando ogni pallone sulle sue mani e salvando la Lazio nei momenti più difficili. MARUSIC 6: non lo vedi tanto in avanti, ma dietro offre una buona prova alla sua 250esima in biancoceleste. GILA ...

La Lazio torna al successo sul campo del Cagliari. Una giornata tranquilla per Di Bello che dirige il match senza particolari difficoltà. Inevitabili i gialli per i diffidati Romagnoli ...