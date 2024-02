La Lazio a Cagliari rivince dopo un mese | Immobile 200

(Di sabato 10 febbraio 2024) Laritrova una vittoria che mancava dal 14 gennaio. Contro ilsegna il suo gol numero duecento in Serie A, nella vittoria per 1-3. IL RILANCIO – Laritrova i tre punti che mancavano di fatto fra un. Lo fa sul campo di un’altra squadra in grande difficoltà, ilalla quarta sconfitta consecutiva e battuto oggi 1-3.sette minuti Ciroha la palla che potrebbe valere lo 0-1, sul suo tiro a botta sicura si salva Simone Scuffet. Il, che aveva rischiato di fare autogol già in avvio, si segna da solo al 26’: da sinistra Gustav Isaksen mette in mezzo, liscia Paulo Azzi e questo manda in tilt il suo compagno Alessandro Deiola che nella carambola infila la propria porta. A inizio ...

