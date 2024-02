La guerra alla mafia | Impariamo a decidere da quale parte stare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 febbraio 2024) Tutto è partito con la scopertura della teca nella piazzetta di fronte al Teatro Goldoni di Livorno. Attorno alle lamiere del QS15 - Quarto Savona 15, il nome in codice usato per la Fiat Croma blindata fatta saltare in aria da Cosa Nostra il 23 maggio 1992 con 500 chili di tritolo a Capaci -, la città, le sue massime istituzioni civili e militari, ha omaggiato Tina Montinaro. Perché come lei stessa ha ricordato alle centinaia di studenti che hanno gremito il Teatro, in quell’"attentato allo Stato" non hanno perso la vita solo il dottor Falcone e sua moglie, Francesca Morvillo, ma anche la scorta del magistrato: Vito Schifani, Rocco Dicillo e il caposcorta Antonio Montinaro. Tina, all’epoca era sposata da pochi anni, era giovane. Oggi è un totem: ha fatto da padre e da madre a due bimbi piccoli, ha convissuto con un "dolore lacerante, privato, ma con orgoglio, grazie al senso del ...