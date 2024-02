“La gag più terrificante del secolo” | il colpo di genio di Fiorello che polverizza le polemiche

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di sabato 10 febbraio 2024) Come cavalcare una polemica erla in un attimo.potrebbe scrivere un manuale. E anche stavolta, a due giorni dall’affaire Travolta a Sanremo , non si smentisce: incassa il Tapiro d'ordinanza di Striscia e annulla gli strascichi polemici come solo lui sa fare. Valerio Staffelli arriva col Tapiro per il Ballo del qua qua? E lui rilancia così: "È la gag piùdella televisione italiana, l'abbiamo fatta grossa. Non ti puoi presentare con un Tapiro solo! Ce ne vorrebbero almeno tre". E poi: "Ma secondo voi, lui non era d'accordo? Travolta non è capace di intendere e di volere? Gli abbiamo proposto: 'Destrutturiamo la tua figura di personaggio iconico'. Lui ha detto ok e poi quando è arrivato lì aveva sta faccia. Praticamente il tranello l'ha fatto lui a noi". Perè il 27esimo Tapiro ...