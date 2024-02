La Feldi Eboli trova il primo sorriso del 2024

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 10 febbraio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiLatorna a volare e conquista la prima vittoria delsul campo del Ciampino Futsal, un 3-5 ottenuto con una grande rimonta dopo che le volpitane si erano rite immeritatamente sotto per 3-1 all’intervallo. Nella gara valida per la 19^ giornata di Serie A New Energy, i rossoblù tornano protagonisti e si rilanciano in campionato nella corsa ai Playoff Scudetto, grazie anche alla tripletta di un Alessandro Patias sugli scudi. Senza Restaino e Marinovic squalificati, lainizia bene la sua gara provocando l’autogol di Fatiguso, che devia in porta un assist di Braga diretto a Selucio. Poco dopo però, lo stesso Fatiguso si riscatta con un gran gol dopo un’azione personale. Laha subito occasioni importanti con ...