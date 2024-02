La conferenza stampa di Fiorello prima dell' ultima serata del festival di Sanremo

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di sabato 10 febbraio 2024) " Sono molto felice e onorato di aver fatto parte di queste 5 edizioni , anche se l’anno scorso siamo stati in smart working. Questa sarà l’volta insieme e credo ci divertiremo molto. Per lavolta avrò in platea le mie figlie (Olivia è venuta da lontano) e mia moglie. Cercherò di dare il massimo cercando di non esagerare, perché qualche volta tendo a strafare ". Così Rosario...