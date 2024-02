La commemorazione di Giovanni Palatucci con studenti e autorità

(Di sabato 10 febbraio 2024) La Spezia, 10 febbraio 2024 – Il 10 febbraio 1945 morivadi cui oggi ricorre, dunque, il 79° anniversario della scomparsa. Nato a Montella, nella provincia di Avellino, il 31 maggio del 1909, ricoprì l’incarico di commissario in servizio alla Questura di Fiume divenendone poi il reggente sino alla data del suo arresto avvenuto il 13 settembre 1944 per opera del tenente colonnello delle SS Kappler. Perse la vita nel campo di concentramento di Dachau a pochi mesi dalla liberazione. Stamattina si è tenuto, davanti alla sede della questura spezzina, un momento commemorativo in suo onore con la presenza deglidi una classe dell’Istituto tecnico commerciale e tecnologico 'Agostino Fossati' della Spezia. Alla cerimonia tenuta dal questore Lilia Fredella, hanno preso parte il sindaco, il comandante provinciale dei ...

La Polizia di Stato rende omaggio a Giovanni Palatucci, ex Questore di Fiume, in occasione del 79° anniversario della sua scomparsa avvenuta il 10 febbraio 1945. Questa mattina ad Andria, si è tenuta ...Oggi, 10 febbraio, la Polizia di Stato celebra la figura di Giovanni Palatucci, ex Questore di Fiume, deceduto il 10 febbraio 1945 nel campo di concentramento nazista di Dachau, insignito della ...