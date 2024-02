La colazione al bar costa sempre più | per cornetto e cappuccino oltre 3 euro

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 10 febbraio 2024) Roma, 10 feb. (Adnkronos) – Il mattino ha l?oro in bocca e per laal bar si spendedi più. E? quanto emerge da una ricerca dell?Osservatorio Nazionale Federconsumatori, anticipata all?Adnkronos, che ha monitorato il costo dei principali prodotti da, spuntino, pausa caffè al bar, confrontandoli con quelli registrati lo scorso anno ed emerge un aumento medio del 3%. Dal caffè al, dalalla spremuta d?arancia, dal tramezzino all?acqua in bottiglia, i prezzi nel 2024 sono aumentati soprattutto al centro Italia del 4%. Rincari che si aggiungono a quelli, a 2 cifre, registrati negli scorsi anni. Il record di aumento spetta alla spremuta d?arancia, che nel centro Italia registra un aumento del +8%. Notevoli anche gli incrementi che interessano il costo del, con un segna +6% sia al centro che al nord. Al sud e nelle isole il prodotto che registra il maggiore aumento è il re della: il caffè, con un prezzo maggiorato del 5%. E quindi i conti sono presto fatti, per unacomposta da une unil costo medio è passato da 2,95del 2023 a 3,07del 2024. L?aggravio, solo nell?ultimo anno, calcolando unaal bar così composta per 5 giorni alla settimana, ammonta a +29,46a persona. Chi invece non riesce proprio a rinunciare a una pausa all?insegna di un buon caffè al giorno, l?aggravio solo nel 2024 ammonta a +10,95annui a persona.Tutti prezzi, ovviamente, si riferiscono alla consumazione al banco: per chi decide di accomodarsi al tavolo i rincari sono ancora più elevati, specialmente se si sceglie qualche luogo turistico o con vista panoramica., serviti al tavolo, possonore dal 24% al 65% in più rispetto al prezzo praticato al banco. L'articolo CalcioWeb.