La classifica della quarta serata | Geolier vince la serata duetti

(Di sabato 10 febbraio 2024) Ladedicata aisi è conclusa con la vittoria di. Un trionfo non così scontato per il cantante napoletano che, infatti, è stato accolto dal dissenso del pubblico presente all'Ariston.

La serata delle cover è stata vinta da Geolier con il brano "Strade" cantato insieme a Luchè, Guè e Gigi d'Alessio. Fischi in sala per il risultato (ilgiornale)

L’orchestra che lancia gli spartiti. Blanco che distrugge il palco dell’Ariston. No, non sono (solo) alcuni dei momenti iconici di edizioni passate ... (open.online)

Il peso dei tre sistemi era, rispettivamente, del 34%, 33% e 33%. Alla lettura della Top 5, che ricordiamo ha un peso nella classifica finale della kermesse, il pubblico dell'Ariston si è scatenato.