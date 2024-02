La 33esima abitante di Morterone è Marta | ultima nata tra mucche e monti | Ma qui è un paradiso

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 10 febbraio 2024)cresce, ma resta lo stesso il paese più piccolo d’Italia. Quello con il minor numero di residenti. L’arrivata è la piccolaPriscilla. Ha meno di un mese, èil 19 gennaio.ha così portato a 33 il numero di abitanti del borgo montano abbarbicato a mille metri di quota sulle pendici del Resegone, al confine della Val Taleggio, dove un tempo si spostavano i bergamini per la transumanza. Lassù, a 16 chilometri e tre quarti d’ora di tornanti dal resto del mondo - a volte d’inverno impraticabili per la neve e il ghiaccio - una nascita è un evento rarissimo: il precedente, quella volta un fiocco azzurro, risale al 2020 e prima ancora nel 2018, quello di Giacomo, il suo fratellone, e più indietro un fiocco rosa nel 2012. In quattordici anni, nient’altro. Papà Adriano ...