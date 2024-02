Kiev | i sospetti e le domande dietro l’abbattimento dell’aereo russo che portava prigionieri ucraini verso uno scambio

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di sabato 10 febbraio 2024) Il 24 gennaio è caduto un aereoche trasdi guerrail luogo dicoi prigioneri russi. Ma proprio le forze ucraine hanno abbattuto il velivolo con un missile di fabbricazione americana o tedesca. Perchéha deciso di uccidere i suoi stessi soldati? Tutte le ipotesi sul banco portano a conclusioni pesanti per l’Ucraina e per i suoi alleati euroatlantici.L’Ilyushin Il-76MD dell’aviazione militare russa è stato colpito da missili terra-aria sparati dalla oblast’ di Kharkov, cioè da territorio ucraino. In quel momento l’aereo stava sorvolando la regione russa di Belgorod, a sud-ovest di Mosca, non lontano dal confine. Sono deceduti tutti coloro che erano a bordo: ...