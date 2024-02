Kharkiv | attacco di droni russo | 7 morti e 50 persone evacuate | Peskov | Cambio capo forze armate non cambierà corso della guerra - VIDEO

Attacco russo a Kharkiv , in Ucraina orientale. Sono almeno sette persone le persone rimaste uccise, fra cui tre bambini piccoli, in seguito a un ... (today)

Ucraina Russia - le notizie sulla guerra di oggi | Attacco russo a Kharkiv : sette morti - 3 sono bambini

Le notizie sulla guerra in Ucraina di sabato 10 febbraio, in diretta. Per il capo delle forze armate «la vita e la salute» dei soldati sono la ... (corriere)