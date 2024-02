Karate | Europei Giovanili 2024 | l’Italia conquista altre 7 finali

(Di sabato 10 febbraio 2024) Aglidi, brilla la delegazione italiana. La pattuglia azzurra infatti, in questo sabato 10 febbraio, hato l’accesso adarrivando in totale a 17 atti con medaglie da disputare. Ecco cosa è successo oggi nel dettaglio. Classe Junior Ludovica Legittimo nella categoria dei 48 kg femminilila finale per l’oro, dove se la vedrà contro la svedese Nyman, al pari di Gennaro Ingenito che, nei 76 kg al maschile, si è issato sino allassima, di domani, contro il croato croato Sven Strahija; meno fortunato invece il percorso di Raffaele Astarita, nei 68 kg, che, fermatosi in semifinale, si giocherà il bronzo contro il moldavo Cristian Gutu. Under 21 Una straordinaria Anna Pia ...

