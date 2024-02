Juventus | il calendario è alleato di Allegri | Inter in fuga | non può più sbagliare

(Di sabato 10 febbraio 2024) L'è ufficialmente in. La vittoria in rimonta dei nerazzurri per 4-2 sulla Roma segna il momentaneo +7 in classifica che...

Romelu LUKAKU 5 - Gioca una partita da grande convitato di pietra. Grave errore in disimpegno sul gol di Acerbi, si divora un'occasione eclatante per il 3-3 a tu per tu con Sommer. Nel complesso, ...SIENA. Le sfide contro le squadre di alta classifica sono ormai alle spalle, adesso l’Asta dovrà affrontare le dirette avversarie per la salvezza. La Bartoli: "Conta solo fare punti" ...Lo ha detto Gabriele Cioffi, in conferenza stampa, presentando il posticipo di lunedì con la Juventus. In un campionato come quello in corso, "in cui si possono fare punti in tutte le partite, abbiamo ...