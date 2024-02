Juventus | arriva Samardzic | le parole del padre e di Balzaretti | che risposta a De Laurentiis!

(Di sabato 10 febbraio 2024)-Udinese è una partita speciale per Lazar. Il giovane centrocampista offensivo in forza al club friulano è nel...

Proprio come Simone Inzaghi, anche Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa oggi, alla vigilia di Inter-Juventus . E dalle sue parole ... (inter-news)

L'incontro è in programma, non sarà nemmeno il primo. La Juventus e Juliana Gomes continuano a parlarsi, l'obiettivo è... (calciomercato)

In vista del prossimo Calciomercato estivo il Milan potrebbe mettere a segno un colpo da antologia in casa di una delle rivali storiche (pianetamilan)

Big match in Serie A alla 24ª giornata. All'Olimpico, sabato 10 febbraio alle 18, si affrontato Roma e Inter, sfida che mette sul piatto punti pesantissimi sia per la corsa scudetto che per la lotta a ...Quarta per valore, la squadra bianconera è la big che performa di più: con l'Inter un gap di 140 milioni, ridotto sul campo ...