Juventus | Alcaraz | 'Non ci credevo | neanche il mio agente Attaccante? Non ho il fisico di Vlahovic | ma posso farlo'

(Di sabato 10 febbraio 2024) Carlossi racconta a tutto campo, dall'approdo allaad alcuni retroscena: le parole del centrocampista argentino a DAZN. COME IL...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 94? Ultimo giro d’orologio. 92? Ci saranno altri tre minuti di recupero. 90? Dentro Alcaraz, fuori ... (oasport)

Carlos Alcaraz si presenta al popolo bianconero in conferenza stampa. Questo i temi toccati dal nuovo centrocampista della Juventus . PRIMI GI... (calciomercato)

Giornata di presenta zione per Carlos Alcaraz , nuovo calciatore della Juventus . La squadra di Allegri si prepara per la partita della 24ª giornata ... (calcioweb.eu)

Carlos Alcaraz si racconta a tutto campo, dall`approdo alla Juventus ad alcuni retroscena: le parole del centrocampista argentino a DAZN. COME IL TENNISTA – `M.Arrivato alla Juventus a gennaio, Carlos Alcaraz ha già fatto il suo esordio in bianconero in occasione del Derby d'Italia. Ai microfoni di Dazn l'ex Southampton si è soffermato sul suo rapporto con ...Carlos Alcaraz è stato l'acquisto a sorpresa della Juventus a gennaio. Del suo arrivo a Torino ha parlato lo stesso centrocampista ai microfoni di Dazn: "Il mio agente Sebastian era a Southampton con ...